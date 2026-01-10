Banco da Amazônia: União amplia participação e passa a deter 91,9% do capital social

O Banco da Amazônia informou que a União ampliou significativamente sua participação acionária na instituição, passando a deter 91,9% do capital social. A mudança ocorreu após a transferência de ações ordinárias do Fundo de Investimento FI Caixa FGEDUC Multimercado para o Ministério da Fazenda, concluída nesta sexta-feira, 9.

De acordo com o comunicado ao mercado, a operação envolveu a cessão de direitos de subscrição de ações escriturais, resultando na transferência de 10.427.301 ações ordinárias, pertencentes ao fundo FI Caixa FGEDUC Multimercado. Com isso, a União elevou sua posição de 73,3% para 91,9% do total de ações ordinárias do banco.