Análise preliminar do TCU constatou que BC agiu corretamente no Master, dizem fontes

Auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) constataram que o Banco Central agiu corretamente nas suas investigações sobre o Banco Master, disseram pessoas a par do tema à Broadcast. Essa instrução preliminar está sob sigilo, assim como o restante do processo.

A peça foi elaborada antes de o ministro Jhonatan de Jesus, relator do caso, ter publicado um despacho determinando inspeção in loco na autoridade monetária, na última segunda-feira, 5. Na quinta-feira, 8, Jesus acolheu um recurso do BC, suspendendo a inspeção até uma decisão do plenário do TCU.

Segundo apurou a reportagem, os auditores do TCU sinalizaram que o BC aparentemente teria agido corretamente em todos os passos que levaram à liquidação do Master, decretada no dia 18 de novembro. A análise, no entanto, é preliminar. A existência do parecer foi revelada pelo jornal O Globo.

A investigação do TCU sobre a liquidação do Master pelo BC começou no apagar das luzes de 2025. No despacho que iniciou o processo, buscando apurar uma eventual "precipitação" da autoridade monetária, Jesus chegou a mencionar a possibilidade de adotar medidas cautelares contra a autarquia.

O parecer preliminar dos técnicos não ia de encontro à adoção dessas medidas cautelares, mas reduziria as chances de se materializarem, por apontar que o BC aparentemente teria agido corretamente no caso, segundo uma pessoa a par do tema.

