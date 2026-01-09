Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

W1 Inc. planeja IPO nos próximos anos, se condições forem favoráveis, diz CEO

W1 Inc. planeja IPO nos próximos anos, se condições forem favoráveis, diz CEO

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A W1 Inc., holding que inclui empresas como W1 Capital e W1 Consultoria, tem planos de realizar uma Abertura de Capital (IPO, na sigla em inglês) nos próximos anos, se suas perspectivas de crescimento se concretizarem, afirmou o CEO Gabriel Mangueira. "Temos o plano de fazer um IPO em 2028 ou 2029. Já estamos preparando a empresa para isso", disse, indicando que a listagem pode acontecer na Nasdaq, nos Estados Unidos.

Atualmente, a holding é formada por seis empresas: W1 Consultoria, W1 Capital, W1 Business, W1 Consultoria Patrimonial, W1 Technology e S1NC, uma plataforma digital e aplicativo de planejamento financeiro.

"A taxa de juros aqui está muito alta. Tem eleição ano que vem. Então, é difícil afirmar que haverá janela no Brasil. Mas o primeiro passo é atingir R$ 500 milhões em receita, pois sem isso é impossível fazer o IPO. Não faz sentido. Pela nossa projeção, a empresa alcançará esse resultado em 2027. Então, provavelmente em 2028 ou 2029, se o mercado estiver favorável, a ideia é realizar o IPO", explicou o executivo.

Fundada em 2010, a W1 Inc. possui uma receita de cerca de R$ 200 milhões. Gabriel destacou que a maior parte deste valor atualmente vem de duas empresas, a W1 Consultoria e a W1 Business, que representam 70% da receita total da holding.

O objetivo é que o crescimento das demais empresas do grupo sustente o ritmo de avanço da W1 Inc. "A estratégia é diversificar", afirma Gabriel. Quando questionado sobre uma expansão para outros países, ele afirma que por hora o foco é no Brasil, mas em alguns anos a expansão natural seria para o México.

"O Nubank não iria para lá México se os estudos não mostrassem que faz sentido. É porque é uma população muito próxima, um mercado muito próximo do Brasil. Mas o mercado financeiro é muito menos desenvolvido que o brasileiro", conclui o CEO.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar