W1 Inc. planeja IPO nos próximos anos, se condições forem favoráveis, diz CEO

A W1 Inc., holding que inclui empresas como W1 Capital e W1 Consultoria, tem planos de realizar uma Abertura de Capital (IPO, na sigla em inglês) nos próximos anos, se suas perspectivas de crescimento se concretizarem, afirmou o CEO Gabriel Mangueira. "Temos o plano de fazer um IPO em 2028 ou 2029. Já estamos preparando a empresa para isso", disse, indicando que a listagem pode acontecer na Nasdaq, nos Estados Unidos.

"A taxa de juros aqui está muito alta. Tem eleição ano que vem. Então, é difícil afirmar que haverá janela no Brasil. Mas o primeiro passo é atingir R$ 500 milhões em receita, pois sem isso é impossível fazer o IPO. Não faz sentido. Pela nossa projeção, a empresa alcançará esse resultado em 2027. Então, provavelmente em 2028 ou 2029, se o mercado estiver favorável, a ideia é realizar o IPO", explicou o executivo.

Fundada em 2010, a W1 Inc. possui uma receita de cerca de R$ 200 milhões. Gabriel destacou que a maior parte deste valor atualmente vem de duas empresas, a W1 Consultoria e a W1 Business, que representam 70% da receita total da holding.

O objetivo é que o crescimento das demais empresas do grupo sustente o ritmo de avanço da W1 Inc. "A estratégia é diversificar", afirma Gabriel. Quando questionado sobre uma expansão para outros países, ele afirma que por hora o foco é no Brasil, mas em alguns anos a expansão natural seria para o México.

"O Nubank não iria para lá México se os estudos não mostrassem que faz sentido. É porque é uma população muito próxima, um mercado muito próximo do Brasil. Mas o mercado financeiro é muito menos desenvolvido que o brasileiro", conclui o CEO.