Unigel paralisa fábrica em Cubatão e diz que decisão foi tomada por ciclo de baixa

A Unigel informou que paralisou as atividades da fábrica de estireno e tolueno em Cubatão (SP) e a concentração da produção de poliestireno na unidade localizada no Guarujá. Em recuperação judicial desde outubro do ano passado, a empresa tem R$ 3,8 bilhões em dívidas.

A companhia afirma que a decisão foi tomada no contexto do ciclo de baixa sem precedentes na indústria química global, marcado por forte sobreoferta de commodities petroquímicas, intensificado desde 2023 pela expansão da capacidade produtiva internacional, especialmente na Ásia.