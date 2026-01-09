Trump divulgou dados parciais de emprego antes da publicação oficial do payroll

A imagem indicava que o setor privado havia criado 654 mil empregos "desde janeiro". O número corresponde a um cálculo feito a partir do relatório mensal de emprego (payroll) do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, em inglês), divulgado oficialmente às 10h30 da manhã (de Brasília) desta sexta-feira, e que é consistente com os dados publicados.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite da quinta-feira, 8, um gráfico em seu perfil na Truth Social com números sobre emprego que só seriam divulgados oficialmente na manhã desta sexta-feira, 9, pelo Departamento do Trabalho dos EUA.

Segundo o relatório, o total de empregos do setor privado, em termos de níveis ajustados sazonalmente, aumentou entre janeiro e dezembro. O cálculo apresentado no gráfico resulta da comparação entre o nível de emprego privado registrado em janeiro de 2025 - divulgado pelo BLS no relatório publicado em março de 2025, após ajustes sazonais e revisões de rotina - e o nível apurado em dezembro de 2025, divulgado nesta sexta.

Além do avanço no setor privado, o material também apontava redução de cerca de 277 mil empregos federais no mesmo período, número obtido pela comparação entre os níveis de emprego federal, excluído o serviço postal, em janeiro e em dezembro, conforme as séries ajustadas do relatório do BLS.

O gráfico foi publicado cerca de 12 horas antes da liberação oficial dos dados e foi atribuído ao Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca (CEA), órgão que tem acesso antecipado às estatísticas do BLS, e que informa o presidente dos EUA. Por prática institucional, as autoridades evitam tornar as informações públicas antes do horário oficial devido ao potencial impacto nos mercados.

Não é a primeira vez que Trump se antecipa ao payroll. Em seu primeiro mandato, em 2018, ele já havia feito menções públicas ao relatório antes da divulgação, embora sem citar números específicos.