TCU concluirá que BC teve toda razão em liquidar o Banco Master, diz presidente da Corte

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, avaliou que o caminho conclusivo da fiscalização da Corte sobre a atuação do Banco Central (BC) no caso Master deve apontar para a legalidade da atuação da autarquia monetária. Apesar disso, ele ressaltou que o TCU precisa cumprir o seu papel fiscalizatório, em andamento. Ele concedeu entrevista para a Globonews.

"Eu imagino que esse processo será rápido, porque o que nós vamos ver é que o Banco Central tem toda a razão de ter liquidado o banco Master, como faz qualquer agência reguladora", disse durante a entrevista. Em novembro de 2025 o BC decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira.