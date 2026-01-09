Suprema Corte dos EUA deverá divulgar decisão sobre tarifas na quarta-feira, dia 14/1

A Suprema Corte dos EUA sinalizou que deve divulgar decisões em casos argumentados na próxima quarta-feira, 14 de janeiro, de acordo com atualização no site feita nesta sexta-feira (9). O portal não informa de maneira antecipada quais casos serão decididos, mas há expectativas de que seja anunciada uma decisão sobre o caso das tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump. Havia ampla expectativa de que uma decisão fosse divulgada nesta sexta-feira, mas os juízes emitiram um comunicado sobre um caso criminal.