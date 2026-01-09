Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Substituindo Haddad na Fazenda, Durigan fala em entregar menor inflação acumulada de um mandato

Autor Agência Estado
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comentou nesta sexta-feira, 9, em publicação da pasta no X, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025, que fechou o ano em 4,26%. Ele destacou que o dado ficou "dentro da meta e com a 5ª menor inflação desde 1995".

Durigan, que está como ministro substituto em razão das férias do titular, Fernando Haddad, afirmou que o governo segue firme para entregar a menor inflação acumulada de um mandato presidencial do Plano Real.

"Mas não paramos por aí. Com a estabilidade econômica e fiscal que devolvemos ao Brasil, colhemos bom crescimento do PIB, baixo desemprego, aumento da renda real do trabalho e quedas da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade. Não tenham dúvidas: em 2026 não será diferente!", completou o secretário.

Ele ainda ressaltou que o preço dos alimentos subiu menos, 1,43% ao longo do ano passado. A inflação de 2025 mostra, segundo Durigan, que os dados são melhores do que as expectativas, uma vez que, no primeiro semestre de 2025, o Focus chegou a apontar projeções de IPCA em 5,6%.

"Os 4,26% são o menor IPCA desde 2018. Mas, em 2018, o desemprego estava em 11,6%. Agora está em 5,2%. Estamos entregando inflação e desemprego baixos", pontuou.

