Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 54 em janeiro, mostra preliminar

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu para 54 em janeiro, ante 52,9 em dezembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 9. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses ficaram estáveis em 4,2% em janeiro.