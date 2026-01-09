Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 54 em janeiro, mostra preliminar

Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 54 em janeiro, mostra preliminar

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu para 54 em janeiro, ante 52,9 em dezembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 9. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses ficaram estáveis em 4,2% em janeiro.

Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação subiu de 3,2% em dezembro para 3,4% neste mês.

Em nota, a Universidade de Michigan alerta que 90% dos questionários foram respondidos antes das operações para capturar o ditador Nicolás Maduro na Venezuela.

