Ouro avança na semana após dados nos EUA e tensões geopolíticas; prata tem salto forte

O ouro fechou em alta expressiva nesta sexta-feira, 9, consolidando os ganhos na semana, após os investidores analisarem os últimos dados sobre o mercado de trabalho nos EUA. O payroll mostrou uma desaceleração da criação de empregos em dezembro e uma queda na taxa de desemprego. Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 0,9%, a US$ 4.500,9 por onça-troy.

Já a prata para março avançou 5,58%, a US$ 79,34 por onça-troy. Na semana, os ganhos foram de 3,95% e 11,7%, respectivamente. O ouro ganhou força na sessão desta sexta após os dados do payroll e seguiu em trajetória de alta. Para o analista da Capital Economics Stephen Brown, a queda na taxa de desemprego confirma a suspeita dos investidores de que o shutdown do governo dos EUA explicou parte do aumento observado anteriormente. "Junto com os sinais de que o crescimento do PIB está no caminho para um quarto trimestre excepcional, isso deve manter o Fed em pausa pelo menos pelos próximos meses", afirma Brown.

O mercado ampliou as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deixará os juros inalterados até abril deste ano e retomará os cortes em junho, segundo monitoramento do CME Group. A mudança na precificação ocorreu após a divulgação dos dados do payroll. Em contrapartida, o fortalecimento do dólar pesou negativamente sobre os ganhos do ouro, segundo analistas do Wells Fargo. Eles afirmam que a força da moeda americana limitou os ganhos do metal precioso na sessão. Enquanto isso, as tensões geopolíticas aumentaram nesta semana, à medida que a instabilidade cresceu no Irã em meio aos protestos contra o regime e a ação dos Estados Unidos na Venezuela contra Nicolás Maduro. Washington também chegou até a retomar discussões sobre assumir o controle da Groenlândia.