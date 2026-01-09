OpenAI e SoftBank investirão US$ 1 bilhão na SB Energy em nova parceria de data centers
A empresa SB Energy, da SoftBank, está trabalhando com a OpenAI para ajudar a desenvolver sua plataforma de infraestrutura de inteligência artificial, Stargate.
A OpenAI e a SoftBank estão investindo US$ 500 milhões cada uma na SB Energy como parte da parceria.
O proprietário do ChatGPT também selecionou a SB Energy para construir e operar seu site de data center de 1,2 gigawatts no Condado de Milam, no Texas. O projeto deve criar milhares de empregos na construção, segundo a OpenAI.
Como parte do acordo, as empresas também formarão uma parceria preferencial para desenvolver um novo modelo para construções de centros de dados.
A SB Energy está atualmente desenvolvendo vários campi de data centers de múltiplos gigawatts, que devem entrar em operação a partir deste ano.
*Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente