Meta fecha acordos com Oklo e Vistra para ampliar oferta nuclear nos EUA

No caso da Oklo, o acordo apoiará o desenvolvimento de um campus nuclear de até 1,2 gigawatt no sul de Ohio. Segundo a empresa, o entendimento "fornece um mecanismo para a Meta pré-pagar por energia e aportar recursos para avançar a certeza do projeto", viabilizando a implantação de reatores.

A Meta anunciou dois acordos distintos voltados à expansão e ao suporte da geração nuclear nos Estados Unidos, segundo comunicados divulgados nesta sexta-feira, 9. As parcerias envolvem a Oklo e a Vistra e têm como foco garantir energia limpa e confiável para operações da empresa, especialmente data centers e projetos ligados à inteligência artificial (IA).

A Oklo afirmou que os recursos serão usados para "garantir combustível nuclear e avançar a Fase 1 do projeto", com início das atividades de pré-construção previsto para 2026 e a primeira fase entrando em operação em 2030.

A Vistra, por sua vez, assinou contratos de compra de energia (PPAs) de 20 anos com a Meta para fornecer mais de 2,6 gigawatts de eletricidade nuclear livre de carbono na região do PJM.

De acordo com o comunicado, os acordos incluem 2.176 MW de geração em operação e 433 MW adicionais de aumento de potência, o que a empresa classificou como "os maiores upgrades nucleares já apoiados por um cliente corporativo nos Estados Unidos".

Em ambos os anúncios, a Meta destacou que está investindo em energia nuclear por se tratar de uma fonte "limpa e confiável", essencial para sustentar suas operações e ambições em IA.