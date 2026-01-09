Membro do Fed vê mercado de trabalho muito mais relaxado, mas não em crise

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta sexta-feira, 9, estar mais preocupado com o controle da inflação do que o esfriamento do mercado de trabalho nos EUA. Após a divulgação do payroll de dezembro, o dirigente pontuou que o mercado de trabalho está muito mais relaxado, mas não está em crise.

"A inflação está bem acima da meta de 2%", acrescentou em entrevista à rádio WLRN. "Estamos em uma situação complicada, inflação é um dos nossos problemas e não contratar e não demitir continua a ser a dinâmica fundamental no mercado de trabalho."