Lula diz que aprovação de acordo Mercosul-UE é histórico e uma vitória do diálogo e negociação

"Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos", destacou o presidente.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 9, pelo X, que a aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi uma vitória do diálogo e da negociação. Ele disse ainda que se trata de um dos maiores tratados de livre comércio do mundo.

Lula afirmou ainda que a aprovação do acordo foi importante diante de um "cenário de crescente protecionismo e unilateralismo".

Segundo o presidente, União Europeia e o Mercosul sinalizam em favor do multilateralismo e o uso do comércio internacional como fator para o crescimento econômico.

"Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que, juntos, somam 718 milhões de pessoas e um PIB de US$ 22,4 trilhões", disse o presidente no X.

O presidente destacou também que o acordo amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus ao simplificar as regras comerciais impostas para os dois lados.