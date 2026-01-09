Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IPCA de 2025 tem menor alta acumulada para um ano desde 2018

Autor Agência Estado
A alta de 0,33% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em dezembro foi o resultado mais baixo para o mês desde 2018, quando havia subido 0,15%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 9.

Em dezembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,52%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses arrefeceu pelo terceiro mês consecutivo, passando de 4,46%, em novembro de 2025, para 4,26% em dezembro, menor resultado desde agosto de 2024, quando estava em 4,24%.

O IPCA do ano passado ficou assim abaixo do teto (de 4,5%) da meta de inflação perseguida pelo Banco Central.

O resultado de 2025, de 4,46%, foi o menor acumulado para o ano desde 2018, quando fechou em 3,75%.

