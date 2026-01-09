IPC-S acelera em cinco das sete capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de janeiro, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 9. O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,28% para 0,40%, na passagem da quarta quadrissemana de dezembro para a primeira de janeiro.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (0,11% para 0,43%). Em seguida, aparecem São Paulo (0,20% para 0,44%), Belo Horizonte (0,37% para 0,54%), Recife (1,17% para 1,32%) e Salvador (0,14% para 0,29%).