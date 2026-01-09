Índice de difusão do IPCA sai de 56% em novembro para 60% em dezembro, mostra IBGE
O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 56% em novembro para 60% em dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A difusão de itens alimentícios saiu de 64% em novembro para 55% em dezembro.
Já a difusão de itens não alimentícios sai de 49% em novembro para 65% em dezembro.