Índice de difusão do IPCA sai de 56% em novembro para 60% em dezembro, mostra IBGE

O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 56% em novembro para 60% em dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A difusão de itens alimentícios saiu de 64% em novembro para 55% em dezembro.