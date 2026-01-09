INCC/Sinapi sobe 0,51% em dezembro ante alta de 0,25% em novembro e fecha 2025 em 5,63%
O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu 0,51% em dezembro. O resultado sucede avanço de 0,25% em novembro.
A taxa acumulada em 12 meses foi de 5,63%, ante taxa de 5,31% até novembro.
Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1.891,63 por metro quadrado em dezembro.
A parcela dos materiais teve alta de 0,27%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,83%.