INCC/Sinapi sobe 0,51% em dezembro ante alta de 0,25% em novembro e fecha 2025 em 5,63%

O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu 0,51% em dezembro. O resultado sucede avanço de 0,25% em novembro.

A taxa acumulada em 12 meses foi de 5,63%, ante taxa de 5,31% até novembro.