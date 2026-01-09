Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hassett diz que Fed precisa cortar mais os juros para sustentar crescimento nos EUA

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, salientou nesta sexta-feira, 9 , que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deveria promover cortes mais profundos na taxa de juros para sustentar a expansão da economia dos EUA. "O Fed precisa cortar os juros mais", afirmou à Fox News, ressaltando que, em sua avaliação, o atual nível das taxas ainda impõe restrições desnecessárias ao crescimento.

Hassett pontuou a necessidade de a política monetária ser mais compatível, segundo ele, com o desempenho recente da atividade econômica e do mercado de trabalho.

O aliado de Trump ainda repetiu falas de mais cedo e afirmou que a Casa Branca possui um plano B para as tarifas, caso haja obstáculos legais às medidas atualmente em vigor.

