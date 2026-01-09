Hassett diz que Fed precisa cortar mais os juros para sustentar crescimento nos EUA

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, salientou nesta sexta-feira, 9 , que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deveria promover cortes mais profundos na taxa de juros para sustentar a expansão da economia dos EUA. "O Fed precisa cortar os juros mais", afirmou à Fox News, ressaltando que, em sua avaliação, o atual nível das taxas ainda impõe restrições desnecessárias ao crescimento.

Hassett pontuou a necessidade de a política monetária ser mais compatível, segundo ele, com o desempenho recente da atividade econômica e do mercado de trabalho.