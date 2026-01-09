Galípolo e diretores do BC se reunirá com presidente do TCU em meio à crise do Master

Pelo TCU, participam ainda do encontro a secretária geral de Controle Externo, Juliana Pontes; o secretário geral de Comunicação, Flávio Takashi Sato; e a auditora chefe adjunta da Secretaria Geral de Controle Externo, Maria Bethânia Lahoz. O encontro será na sede do BC, em Brasília.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reúne-se na próxima segunda-feira, 12, às 14h, com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo Filho, em meio aos impasses envolvendo a liquidação do Banco Master.

A pauta do encontro será a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em novembro do ano passado pelo BC. Em dezembro, o ministro Jhonatan de Jesus, do TCU, pediu que a autarquia justificasse a medida, que chamou de "extrema" e "precipitada".

Já neste mês, em decisão monocrática, Jhonatan de Jesus determinou uma inspeção in loco no BC 'com a máxima urgência". Após repercussão negativa, ele voltou atrás e encaminhou a discussão para o plenária da Corte de Contas, que terá a primeira sessão colegiada geral em 21 de fevereiro.

A atuação do ministro no caso tem provocado questionamentos sobre os limites da Corte de Contas no processo. Especialistas e técnicos do TCU ouvidos pelo Estadão dizem que o tribunal não poderia interferir na liquidação determinada pelo Banco Central e muito menos agir para tentar reverter a decisão da autoridade monetária.

Nesta sexta-feira, 09, em entrevista ao SBTNews, Vital do Rêgo afirmou que não é papel da Corte de Contas eventual tentativa de reversão da liquidação do Master. Ele disse, contudo, que há competência do Tribunal para a fiscalização do processo e da atuação do Banco Central na questão. Vital do Rêgo também adiantou que o processo deve ser concluído em breve.