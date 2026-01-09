Firjan: acordo Mercosul-UE representa avanço no atual contexto geopolítico e comercial

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) classificou como "estratégica" a aprovação provisória do Acordo Mercosul-União Europeia, selado nesta sexta-feira, 9, pelo Conselho da União Europeia, em Bruxelas. Para a entidade, o tratado chega em meio a um cenário geopolítico tenso, marcado por novas barreiras comerciais, e pode fortalecer a competitividade do Brasil no mercado global.

De acordo com a federação, juntos, Mercosul e UE somam perto de US$ 22 trilhões - cerca de um quinto da economia mundial - e movimentaram, só em 2024, US$ 95 bilhões em comércio bilateral com o Brasil. No mesmo período, o bloco europeu foi o segundo maior parceiro do Rio de Janeiro, com intercâmbio de US$ 16,1 bilhões.