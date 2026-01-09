Fiesp mostra entusiasmo com acordo Mercosul-UE e diz que 'trabalho de verdade' começa agora

Em nota à imprensa, a Fiesp pontua que participou ativamente das negociações nas últimas décadas, e avalia que, embora não seja perfeito, o acordo chegou a um texto possível para conciliar interesses de 31 países.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manifestou "entusiasmo" com a autorização, dada nesta sexta-feira, 9, pelo lado europeu, para a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O empresário Paulo Skaf, que acaba de assumir a presidência da entidade, disse que o "trabalho de verdade" começa agora, em busca de melhor produtividade e isonomia competitiva para o setor tirar o máximo proveito do acordo.

"Para a Fiesp, o trabalho de verdade começa agora. Caberá a todos nós inovar, melhorar a produtividade e buscar incessantemente a excelência da porta para dentro das fábricas, onde já fazemos frente aos competidores europeus. E trabalharemos para assegurar a isonomia competitiva que permita ao empreendedor nacional prosperar e tirar o máximo proveito das oportunidades que o acordo oferece", escreveu Paulo Skaf.

A avaliação da entidade é de que o acordo é abrangente e mudará substancialmente a forma com que as empresas dos dois blocos fazem negócios, importam, exportam e investem entre si.

A Fiesp pondera que o acordo ainda precisa ser assinado e ratificado pelo Congresso brasileiro e pelo Parlamento Europeu para que os pilares econômico e comercial passem a vigorar.