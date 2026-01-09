Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,27%

Pontos: 163.370,31

Máxima de +0,81% : 164.263 pontos

Mínima de -0,18% : 162.638 pontos

Volume: 22,24 bilhões

Variação em 2026: 1,39%

Variação no mês: 1,39%

Dow Jones: +0,48%

Pontos: 49.504,07

Nasdaq: +0,81%

Pontos: 23.671,35

Ibovespa Futuro: +0,16%

Pontos: 165.270

Máxima (pontos): 166.425

Mínima (pontos): 164.520

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,85

Variação: -0,2%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,30

Variação: +0,33%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,54

Variação: +0,11%

Ambev ON

Preço: R$ 13,90

Variação: +1,91%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,90

Variação: -0,19%

Vale PNA

Preço: R$ 74,72

Variação: -1,14%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,00

Variação: +1,93

Vale ON

Preço: R$ 74,72

Variação: -1,14%

Itausa PN

Preço: R$ 12,11

Variação: +0,33%

Global 40

Cotação: 693,481 centavos de dólar

Variação: -0,34%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3653

Venda: R$ 5,3658

Variação: -0,43%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,54

Venda: R$ 5,64

Variação: +0,16%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3701

Venda: R$ 5,3707

Variação: -0,28%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4600

Venda: R$ 5,5940

Variação: -0,09%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,4020,

Variação: -0,33%

- Euro

Compra: US$ 1,1633 (às 18h33)

Venda: US$ 1,1634 (às 18h33)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2410

Venda: R$ 6,2440

Variação: -0,56%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4000

Venda: R$ 6,5270

Variação: -0,53%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.500,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,9%

