Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,27%
Pontos: 163.370,31
Máxima de +0,81% : 164.263 pontos
Mínima de -0,18% : 162.638 pontos
Volume: 22,24 bilhões
Variação em 2026: 1,39%
Variação no mês: 1,39%
Dow Jones: +0,48%
Pontos: 49.504,07
Nasdaq: +0,81%
Pontos: 23.671,35
Ibovespa Futuro: +0,16%
Pontos: 165.270
Máxima (pontos): 166.425
Mínima (pontos): 164.520
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,85
Variação: -0,2%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,30
Variação: +0,33%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,54
Variação: +0,11%
Ambev ON
Preço: R$ 13,90
Variação: +1,91%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,90
Variação: -0,19%
Vale PNA
Preço: R$ 74,72
Variação: -1,14%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,00
Variação: +1,93
Vale ON
Preço: R$ 74,72
Variação: -1,14%
Itausa PN
Preço: R$ 12,11
Variação: +0,33%
Global 40
Cotação: 693,481 centavos de dólar
Variação: -0,34%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3653
Venda: R$ 5,3658
Variação: -0,43%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,54
Venda: R$ 5,64
Variação: +0,16%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3701
Venda: R$ 5,3707
Variação: -0,28%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4600
Venda: R$ 5,5940
Variação: -0,09%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,4020,
Variação: -0,33%
- Euro
Compra: US$ 1,1633 (às 18h33)
Venda: US$ 1,1634 (às 18h33)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2410
Venda: R$ 6,2440
Variação: -0,56%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4000
Venda: R$ 6,5270
Variação: -0,53%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.500,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
