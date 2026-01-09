EUA: CBO estima déficit de US$ 601 bilhões nos primeiros três meses do ano fiscal de 2026

Os Estados Unidos contraíram empréstimos no valor de US$ 601 bilhões nos primeiros três meses do ano fiscal de 2026, incluindo US$ 143 bilhões em dezembro, de acordo com a última revisão orçamentária mensal do Escritório Orçamentário do Congresso (CBO, na sigla em inglês). O valor é abaixo dos últimos meses do ano fiscal de 2025, em que o déficit ficou no valor de US$ 711 bilhões.

Revertendo tendências de longa data, os EUA arrecadaram mais em tarifas do que em receitas de imposto de renda corporativo durante os primeiros três meses do ano fiscal federal, informou o CBO nesta sexta-feira.