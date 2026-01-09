Em cenário de incerteza, economista do BCE diz querer garantir que inflação se estabilize em 2%

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou, em discurso preparado para evento da Danish Economic Society, nesta sexta-feira, 9, que, diante do ambiente de elevada incerteza, é importante gerar confiança de que a autoridade monetária protegerá a estabilidade de preços. Neste contexto, Lane reafirmou o desejo de garantir que a inflação se estabilize na meta de 2% no médio prazo.

Ainda no discurso, Lane ressaltou que as decisões de juros do BCE devem levar em consideração não apenas a trajetória mais provável para a inflação e a economia, mas também os riscos e incertezas envolvidos, inclusive por meio do uso apropriado de análises de cenários e de sensibilidade.