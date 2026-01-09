Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CVM cancela registros de Coteminas e Springs Global Participações

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) cancelou os registros da Cia Tecidos Norte de Minas - Coteminas - Em Recuperação Judicial e da Springs Global Participações S.A. - Em Recuperação Judicial devido à falta de prestação de informações à reguladora. As companhias tiveram seus registros suspensos em 16 de agosto de 2024.

A autarquia lembra que, em caso de cancelamento, os valores mobiliários da empresa não podem ser negociados em mercados regulamentados, sejam balcão organizado, bolsa ou balcão não organizado.

Também frisa que o cancelamento não exime a companhia, seus controladores e administradores da responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas anteriormente.

