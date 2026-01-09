CPI anual da China sobe 0,8% em dezembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da China subiu 0,8% em dezembro ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda anual de 0,2%. Já em relação a novembro, o CPI teve alta de 0,2%.