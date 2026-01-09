Correção: IPCA de 2025 tem menor alta acumulada para um ano desde 2018

A alta de 0,33% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em dezembro foi o resultado mais baixo para o mês desde 2018, quando havia subido 0,15%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 9.

A matéria divulgada anteriormente continua um erro no último parágrafo. O resultado de 2025 foi de 4,26%, e não de 4,46%. Segue o texto com o conteúdo correto.

Em dezembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,52%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses arrefeceu pelo terceiro mês consecutivo, passando de 4,46%, em novembro de 2025, para 4,26% em dezembro, menor resultado desde agosto de 2024, quando estava em 4,24%.

O IPCA do ano passado ficou assim abaixo do teto (de 4,5%) da meta de inflação perseguida pelo Banco Central.

O resultado de 2025, de 4,26%, foi o menor acumulado para o ano desde 2018, quando fechou em 3,75%.