Coreia do Sul permitirá negociação de câmbio 24 horas por dia a partir de julho

A Coreia do Sul planeja operar seu mercado local de câmbio 24 horas por dia a partir de julho, informou o Ministério da Economia e Finanças nesta sexta-feira, 9. O plano foi incluído no relatório de Estratégia de Crescimento de 2026 do ministério, que também lista várias medidas para melhorar e avançar os sistemas financeiros do país.

Atualmente, o mercado de câmbio do país funciona por 17 horas diárias, das 9h às 2h, horário local, nos dias de semana.