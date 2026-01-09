Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 4,6% em outubro ante setembro

Autor Agência Estado
Agência Estado
As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos caíram 4,6% em outubro ante setembro de 2025, ao ritmo anualizado de 1,246 milhão, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta sexta-feira, 9. O resultado de queda veio mais intenso que expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de 0,4% no período.

As permissões para novas obras, por sua vez, sofreram declínio de 0,2% em outubro, à taxa anualizada de 1,412 milhão.

Em setembro, as construções somaram 1,306 milhão e as permissões alcançaram 1,415 milhão.

EUA

