Bolsas de NY fecham em alta, com recordes de Dow Jones e S&P 500, após payroll

O Dow Jones subiu 0,48%, aos 49.504,07 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,65%, aos 6.966,28 pontos e o Nasdaq teve ganho de 0,81%, aos 23.671,35 pontos. Na semana, as variações foram de altas de 2,32%, 1,57% e 1,88%, respectivamente.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 09, com Dow Jones e S&P 500 renovando recordes, em sessão que teve como destaque a publicação do payroll de dezembro dos Estados Unidos. Em mais um dia intenso em notícias corporativas, a Intel disparou após encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o CEO Lip-Bu Tan.

O payroll indica que o mercado de trabalho segue em condição "um pouco melhor do que temiam os membros mais dovish" do Fed, avalia a Capital Economics. Para a consultoria, isso reforça a leitura de que o Fed não terá pressa para retomar cortes de juros. A combinação entre a queda da taxa de desemprego e as revisões anuais dos fatores sazonais deixa claro que o mercado "não está indo tão mal assim, afinal". Para a Capital, esse quadro reduz a urgência de estímulos monetários adicionais no curto prazo.

Entre as empresas, a General Motors caiu 2,70%, após anunciar que registrará US$ 6 bilhões em encargos no quarto trimestre ligados a ativos e programas de veículos elétricos, incluindo US$ 1,8 bilhão sem impacto em caixa, citando desaceleração da demanda por EVs na América do Norte. Já a Intel subiu 10,80% depois que Trump afirmou ter tido uma "ótima reunião" com o CEO da empresa. A Chevron subiu 1,81%, em dia no qual um executivo da empresa afirmou, após reunião com o republicano, que a companhia poderá ampliar a extração de petróleo na Venezuela.

A Revolution Medicines saltou 10,57% com rumores de negociações de compra pela Merck (-0,43%). A Aktis Oncology disparou 24,44% em sua estreia na bolsa após a empresa de biotecnologia levantar US$ 317,7 milhões em seu IPO. A listagem também atraiu o interesse da Eli Lilly, investidora já existente, que ofereceu cerca de US$ 100 milhões em ações.

A Meta anunciou dois acordos distintos voltados à expansão e ao suporte da geração nuclear nos EUA. As parcerias envolvem a Oklo (+7,90%) e a Vistra (+10,49%) e têm como foco garantir energia limpa e confiável para operações da empresa, especialmente data centers e projetos ligados à IA.