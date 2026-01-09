Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem levemente, com salto da Glencore por interesse da Rio Tinto

Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/01/2026 - As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta sexta-feira, sustentadas em parte pelo setor minerador, após a Rio Tinto anunciar que retomou negociações para a possível compra da Glencore.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,39%, a 606,19 pontos. Apenas o subíndice de mineração tinha ganho de 1,1%.

Em Londres, a anglo-suíça Glencore saltava quase 9% no horário acima após a anglo-australiana Rio Tinto revelar que está mais uma vez negociando uma possível fusão que daria origem à maior mineradora do mundo. Também no mercado inglês, a Rio Tinto caía 2%, depois de encerrar os negócios em Sydney com um tombo de 6,27%.

Já o subíndice do setor de defesa e aeroespacial exibia leve alta, de 0,10%, mas caminhava para o sexto pregão positivo, dias após o presidente Donald Trump defender um aumento de 50% nos gastos militares dos EUA em 2027, para US$ 1,5 trilhão, e diante de renovadas pressões de Washington para assumir o controle da Groenlândia.

Investidores na Europa também aguardam o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, referente a dezembro. O documento é fundamental para a trajetória dos juros básicos americanos.

Da agenda de indicadores europeu, destaque para a produção industrial da Alemanha, que apresentou uma inesperada alta de 0,8% em novembro. Logo mais, está prevista atualização das vendas no varejo da zona do euro.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,36%, a de Paris avançava 0,51% e a de Frankfurt ganhava 0,07%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,05% e 0,04%. Na contramão, a de Madri caía 0,03%.

Contato: [email protected]

