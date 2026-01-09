Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta e Glencore salta com conversa com Rio Tinto

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 9, com suporte de papéis relacionados aos setores de defesa, semicondutores e luxo, enquanto investidores ponderam riscos de tensões geopolíticas e sinalizações da trajetória dos juros dos dois lados do Atlântico. Glencore saltou após anúncio de negociação com Rio Tinto. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,80%, a 10.124,60 pontos, e ganhou 1,74% na semana. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,52%, a 25.257,67 pontos, e avançou 2,93% na semana. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,44%, a 8.362,09 pontos, e teve alta de 2,04% na semana. Em Lisboa, o PSI 20 teve variação positiva de 0,40%, a 8.520,34 pontos, com ganhos de 1,43% na semana. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,03%, a 17.642,77 pontos e 0,93% na semana. O FTSE MIB subiu 0,10% em Milão, a 45.719,26 pontos e teve alta semanal de 0,76%. As cotações são preliminares.

Durante a sessão, as bolsas europeias ganharam força com a publicação do relatório de empregos dos EUA (payroll), sob análises de possíveis flexibilizações de política monetária pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O presidente dos EUA, Donald Trump, destacou que a posse da Groenlândia é "psicologicamente importante" para ele, mas descartou tensões com europeus, já que, segundo ele, "sempre se dará bem com a Europa". Entre os papéis de defesa, a italiana Leonardo subiu 0,10% e a britânica Rolls-Royce avançou 1,34%. Além da questão da ilha, Rússia e Ucrânia trocaram novos ataques. A ação da ASML disparou 5,8% em Amsterdã, após a receita da TSMC vir acima do esperado. A BE Semiconductor e a ASM International acompanharam os ganhos e avançaram 0,41% e 5,99%, respectivamente. A Rio Tinto cedeu 3% e a Glencore disparou 9,6% após anunciarem que estudam uma fusão capaz de criar a maior mineradora do mundo, com valor empresarial superior a US$ 260 bilhões.