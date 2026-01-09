Acordo Mercosul-UE permitirá à Argentina ampliar crescimento e exportações, diz ministro

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, disse que o acordo assinado nesta sexta-feira, 9, entre o Mercosul e a União Europeia permitirá ao seu país ampliar suas exportações e acelerar o ritmo de crescimento econômico.

"Os produtos argentinos poderão acessar um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, o que representa 20% do PIB mundial. Nesse sentido, a eliminação, por parte da UE, das tarifas sobre 92% das exportações argentinas e o acesso preferencial para outros 7,5% delas estimularão o comércio, o investimento e a geração de mais empregos no país", disse Caputo em uma publicação no X.