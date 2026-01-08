Tribunal amplia gastos e despesas saltam de R$ 228 milhões para R$ 532 milhões em 5 anos

As 'despesas obrigatórias' do Tribunal de Justiça do Acre mais que dobraram em cinco anos, pulando de R$ 229,7 milhões em 2021 para R$ 532,3 milhões em 2025. O crescimento ocorreu sobretudo devido à expansão de gastos com pessoal, inativos e pensionistas, segundo levantamento do Estadão com base nos quadros de detalhamentos disponíveis no Portal da Transparência da Corte. De acordo com as tabelas, as despesas obrigatórias são formadas pelo cumprimento de sentenças judiciais, custeio com folha de pagamento, gestão administrativa, custeio de inativos e pensionistas e folha de pagamento. Os valores mais significativos são referentes ao pagamento do primeiro grau de jurisdição.

As dotações para despesas obrigatórias avançaram de forma gradual no Tribunal do Acre. Em 2021, o total era de R$ 229,7 milhões, valor que subiu para R$ 265,9 milhões em 2022. Em 2023, houve aceleração mais acentuada, com as dotações alcançando R$ 377,2 milhões. O crescimento prosseguiu em 2024, quando o montante chegou a R$ 454,9 milhões, e avançou novamente em 2025, para R$ 532,3 milhões. Em nota ao Estadão, o Tribunal de Justiça esclareceu que estava há mais de 10 anos sem concurso para servidores. "Em 2024 finalizamos um novo concurso. Então, 2025/2026 estamos fazendo contratações. Também contratamos mais magistrados entre 2023 e 2025." A Corte ressaltou que houve uma evolução no quadro de servidores. "Em 2021, o Poder Judiciário contava com uma força de trabalho de 1.418 servidoras e servidores. No mesmo ano tínhamos 64 magistradas e magistrados, sendo 11 no 2ª grau e 53 no 1º grau. Já em 2025 encerramos o ano com um total de 1.598 servidores e servidoras, e 88 magistradas e magistrados, sendo 12 desembargadores e 76 juízas e juízes no 1º grau", explicou o Tribunal. Dados das propostas orçamentárias mostram que o gasto com a folha do 1º grau passou a ganhar peso a partir de 2022 e se intensificou nos exercícios seguintes. Entre as propostas de 2025 e 2026, a despesa prevista salta de R$ 259,9 milhões para R$ 328,8 milhões, aumento de cerca de 26,5% em apenas um ano. O tribunal afirma que o movimento reflete uma estratégia deliberada de fortalecimento da base do Judiciário, onde se concentra a maior parte dos processos e do atendimento ao cidadão.

Além da ampliação da equipe, outros fatores pressionaram a folha. Em 2024, o Tribunal de Justiça promoveu uma reestruturação de carreira, concedeu reajustes anuais e ampliou benefícios, como o auxílio-saúde para servidores idosos e para aqueles com filhos com deficiência. O tribunal afirma que o impacto financeiro é monitorado de forma permanente. Estudos de repercussões orçamentárias são realizados anualmente e, segundo a Corte, os desembolsos com pessoal permanecem muito abaixo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo com o alargamento da folha, o dispêndio total representaria cerca de 3,83%, distante do patamar de alerta previsto na legislação. COM A PALAVRA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

Por meio de sua Assessoria de Comunicação, o Tribunal de Justiça do Acre esclareceu os motivos para o salto das 'despesas obrigatórias' entre 2021 e 2025. ESTADÃO: Quais fatores explicam o crescimento contínuo da folha de pagamento do 1º grau entre 2022 e 2026, considerando que, a partir de 2022, as propostas orçamentárias deixaram de prever explicitamente novas contratações de magistrados ou servidores? TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE: Estávamos há mais de 10 anos sem concurso para servidores. Em 2024 finalizamos um novo concurso. Então, 2025/2026 estamos fazendo contratações. Também contratamos mais magistrados entre 2023 e 2025.

ESTADÃO: Houve criação de novos cargos, ampliação de jornadas, reestruturação de carreiras, concessão de reajustes salariais ou incorporação de vantagens que justifiquem o aumento? TRIBUNAL: Os cargos já haviam sido criados na lei, mas só foram preenchidos posteriormente. Houve em 2024 reestruturação da carreira, além de reajustes anuais. Houve também a concessão e aumento de auxílio saúde para servidores idosos e com filhos que possuam algum tipo de deficiência. ESTADÃO: Qual a evolução do número de servidores ativos e magistrados do 1º grau em cada exercício, de 2021 a 2026?