Taxas de juros curtas sobem em outro pregão de baixa liquidez, à espera do IPCA de sexta

O pregão desta quinta-feira, 08, marcou mais um dia - o quarto seguido - de pouca movimentação e liquidez escassa nos juros futuros negociados na B3, na medida em que a produção industrial, já considerada um dado defasado, veio exatamente em linha com o esperado - com variação nula em novembro - e teve impacto neutro sobre a curva a termo. Os trechos curtos deixaram a relativa estabilidade observada na primeira parte da sessão e passaram a registrar máximas intradia por volta das 14h30, mas a alta não passou de 4 pontos-base, com o mercado à espera do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e do relatório oficial de empregos dos Estados Unidos de dezembro - o payroll. Ambos os dados serão conhecidos nesta sexta-feira, 08.

Já os vértices intermediários e longos seguiram negociados em patamar bem próximo dos ajustes anteriores. Nessa parte, o leilão inaugural de Notas do Tesouro Nacional - Série (NTN-F) para janeiro de 2037, ocorrido nesta quinta, exerceu pressão sobre a curva em um primeiro momento, mas sem perdurar, uma vez que o Tesouro reduziu as quantidades ofertadas de outros vencimentos para contrabalançar o risco total ao mercado. Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subiu de 13,681% no ajuste de quarta-feira para 13,725%. O DI para janeiro de 2029 oscilou de 12,994% para 13,010%. Em sentido oposto, o DI para janeiro de 2031 marcou 13,32%, vindo de 13,346% no ajuste. "Amanhã teremos a publicação do IPCA e do payroll nos Estados Unidos, que deve mexer na parte da moeda. Sexta será o dia importante", afirma Marcelo Bacelar, gestor de fundos multimercados da Azimut Brasil Wealth Management, para quem não houve nenhum gatilho relevante para os DIs nesta quinta. Para o economista de uma grande tesouraria ouvido pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a elevação nos trechos mais curtos da curva pode ter sido motivada por operadores se preparando para um resultado maior que o esperado do indicador oficial de inflação de dezembro. A mediana do Projeções Broadcast indica aumento de 0,33% no mês passado, e de 4,27% no acumulado de 2025. "Até achamos que o dado vai ser bom, mas a alta dos DIs curtos pode ser gente com medo", disse.