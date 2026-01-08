Silveira: Brasil avaliará, no médio prazo, se Venezuela impactará mercado de petróleo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira, 8, que o Brasil precisará avaliar no médio prazo como o eventual controle dos Estados Unidos sobre a produção de petróleo da Venezuela pode impactar o mercado brasileiro. Ele foi questionado sobre a possibilidade de a Petrobras antecipar a produção, por exemplo, antevendo a reconfiguração nesse setor após a situação geopolítica.

"Neste primeiro momento, é uma questão geopolítica. A médio prazo, é claro que vai ter que ser avaliado com pragmatismo, com clareza. A curto prazo, não há nenhum impacto, seguimos a vida do desenvolvimento nacional", disse Silveira, em rápida interação com a imprensa durante evento no Planalto.