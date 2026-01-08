Shell prevê alta na produção de petróleo e gás, mas alerta para fraqueza no downstream

A empresa calcula que a produção da área de upstream no quarto trimestre ficou entre 1,84 milhão e 1,94 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), acima dos 1,83 milhão boe/d registrados no terceiro trimestre. A Shell destaca que o intervalo já considera o impacto da incorporação da joint venture Adura no Reino Unido.

A Shell informou que espera registrar aumento na produção de petróleo e gás no quarto trimestre de 2025, mas alertou para o desempenho mais fraco em suas áreas de downstream, especialmente nos segmentos de marketing e de químicos e produtos, segundo atualização divulgada pela petrolífera britânica nesta quinta-feira, 8.

Em contrapartida, a petrolífera sinalizou que os lucros ajustados do negócio de marketing devem ser pressionados por fatores sazonais e por um ajuste tributário diferido sem efeito caixa relacionado à joint venture Adura. O resultado ajustado dessa divisão também ficará abaixo do observado no quarto trimestre do ano anterior, acrescentou.

O cenário é ainda mais desafiador no segmento de 'químicos e produtos'. A companhia espera que a unidade registre prejuízo relevante em termos de lucro ajustado, reflexo de margens mais fracas e, novamente, de um ajuste tributário diferido de natureza contábil, sem impacto direto no caixa. A Shell acrescentou que o resultado do segmento deve ficar abaixo do ponto de equilíbrio no período.

Por volta das 8h15 (de Brasília), a Shell tinha queda de 2,39% em Londres.