Principal queda na produção industrial em novembro ante outubro foi de extrativas, mostra IBGE

A estabilidade (0,0%) na produção industrial nacional em novembro ante outubro foi influenciada pela perda de 2,6% nas indústrias extrativas. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve contribuições negativas relevantes também de veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,6%), produtos químicos (-1,2%), produtos alimentícios (-0,5%) e bebidas (-2,1%).