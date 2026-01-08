Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Principal queda na produção industrial em novembro ante outubro foi de extrativas, mostra IBGE

Principal queda na produção industrial em novembro ante outubro foi de extrativas, mostra IBGE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A estabilidade (0,0%) na produção industrial nacional em novembro ante outubro foi influenciada pela perda de 2,6% nas indústrias extrativas. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve contribuições negativas relevantes também de veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,6%), produtos químicos (-1,2%), produtos alimentícios (-0,5%) e bebidas (-2,1%).

Em novembro ante outubro, 15 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram recuo na produção. Entre as dez atividades com avanços, o setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (9,8%) exerceu o principal impacto positivo.

Outras influências positivas relevantes partiram de impressão e reprodução de gravações (18,3%), metalurgia (1,8%), produtos de metal (2,7%), produtos de minerais não metálicos (3,0%) e máquinas e equipamentos (2,0%).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar