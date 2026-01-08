PPI da zona do euro cai 1,7% na comparação anual de novembro

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 1,7% na comparação anual de novembro, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 8, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. Analistas compilados pela FactSet previam queda bem menor no período, de 0,5%.

Em relação a outubro, o PPI do bloco subiu 0,5% em novembro. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta de 0,2%.