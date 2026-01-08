Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 8 mil, para 208 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 8 mil na semana encerrada em 3 de janeiro, para 208 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 8. O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

O total de solicitações da semana anterior foi revisado ligeiramente para cima, de 199 mil para 200 mil.