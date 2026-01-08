Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 8 mil, para 208 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 8 mil na semana encerrada em 3 de janeiro, para 208 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 8. O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

O total de solicitações da semana anterior foi revisado ligeiramente para cima, de 199 mil para 200 mil.

Na semana até 27 de dezembro, os pedidos continuados tiveram alta de 56 mil, para 1,914 milhão, ficando acima do consenso da FactSet (1,868 milhão). Esse dado é divulgado com uma semana de atraso.

EUA

