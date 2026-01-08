Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Para ONU, perspectiva econômica global segue incerta, com desafios fiscais e tensão geopolítica

Para ONU, perspectiva econômica global segue incerta, com desafios fiscais e tensão geopolítica

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As perspectivas econômicas globais permanecem incertas devido às elevadas incertezas macroeconômicas, às mudanças nas políticas comerciais e aos persistentes desafios fiscais, mostra o relatório de Situação Econômica Mundial e Perspectivas para 2026 publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), nesta quinta-feira, 8.

"As tensões geopolíticas e os riscos financeiros aumentam essas pressões, tornando a economia global fragilizada", avalia a ONU, ao destacar que, apesar do choque tarifário em 2025, a atividade econômica global se mostrou resiliente.

A situação no ano passado, de acordo com a ONU, recebeu o apoio de embarques antecipados, acúmulo de estoques e gastos sólidos do consumidor em meio à flexibilização monetária e mercados de trabalho "amplamente estáveis". "Espera-se que o apoio contínuo da política macroeconômica amorteça o impacto das tarifas mais altas, mas o crescimento do comércio e da atividade geral provavelmente se moderarão no curto prazo", pondera.

A ONU menciona que o crescimento econômico global, estimado em 2,8% para 2025, deverá diminuir marginalmente para 2,7% em 2026, antes de acelerar para 2,9% em 2027, ainda abaixo do nível antes da pandemia, de 3,2%. Para Europa, Japão e Estados Unidos, a expectativa é de que o crescimento se mantenha praticamente estável, e siga "em ritmo moderado", com o apoio monetário ou fiscal continuando a sustentar a demanda.

Grandes economias em desenvolvimento, como a China, Índia e Indonésia, devem continuar apresentando crescimento sólido, impulsionado por uma demanda interna resiliente ou por medidas políticas direcionadas. Por outro lado, a organização alerta que as perspectivas para muitos países de "baixa renda" e considerados "vulneráveis" permanecem menos favoráveis.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ONU

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar