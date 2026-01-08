ONU projeta crescimento moderado nos EUA, com impulso de IA e riscos ligados a tarifas

A economia dos Estados Unidos deve manter um crescimento moderado nos próximos anos, sustentada por consumo resiliente e forte investimento em tecnologia, mas cercada por incertezas associadas a tarifas comerciais, política fiscal e à possível acomodação dos gastos em inteligência artificial (IA). A avaliação consta do relatório Situação e Perspectivas da Economia Mundial de 2026, divulgado nesta terça-feira, 8, pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O órgão estima que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA desacelerou para 1,9% em 2025, de 2,8% em 2024, mas deve retomar fôlego e avançar 2% em 2026. No relatório anterior, as estimativas eram de avanço de 1,6% e 1,5%, respectivamente. Para 2027, a organização prevê continuidade da expansão apoiada por políticas macroeconômicas mais favoráveis e pela resiliência da demanda doméstica, com crescimento do PIB de 2,2%.