ONU eleva previsão de crescimento do PIB da China para 2025 e 2026

Segundo o relatório, a economia chinesa manteve um crescimento robusto no primeiro semestre do ano passado, apoiado pela aceleração dos embarques de exportação antes do aumento das tarifas dos Estados Unidos e por um consumo doméstico mais forte.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,9% em 2025 e deve desacelerar para alta de 4,6% em 2026, de acordo com o relatório Situação e Perspectivas da Economia Mundial de 2026 da ONU, divulgado nesta quinta-feira, 8. As estimativas representam um aumento em relação ao levantamento divulgado no ano passado, em que as previsões eram de 4,6% e 4,4%, respectivamente. Para 2027, a entidade projeta crescimento do PIB chinês de 4,5%.

"No entanto, o ritmo começou a perder fôlego no terceiro trimestre", pondera o documento. "Em setembro, o crescimento das vendas no varejo desacelerou para 3%, ante um pico de 6,4% em maio - a taxa mais alta desde janeiro de 2024".

O relatório ainda cita o investimento em ativos fixos, que teve contração de 0,5% nos três primeiros trimestres do ano. "Isso sugere uma atividade de investimento significativamente mais fraca no terceiro trimestre", diz a ONU.

O setor industrial e de infraestrutura foram impulsionados por estímulos governamentais - como os títulos ultralongos para renovação urbana, segundo a ONU. Em contrapartida, esses ganhos foram compensados pela contração do setor imobiliário.

Para este ano, o relatório alerta que os principais riscos decorrem de uma possível deterioração das relações comerciais entre China e Estados Unidos, de uma demanda global mais fraca e de uma nova desaceleração do setor imobiliário.