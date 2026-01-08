Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Multinacional italiana abrirá mais 800 vagas no Ceará

Multinacional italiana seleciona 250 candidatos no Ceará e abrirá mais 800 vagas

A empresa italiana AlmavivA Experience já contou com a chegada dos profissionais e promete que as novas vagas serão abertas ainda nos primeiros quinze dias de janeiro
Autor Rangel Diniz
O mercado de trabalho em Fortaleza, no Ceará, iniciou o ano de 2026 com a formalização de 250 novos contratos de serviço pela multinacional italiana AlmavivA Experience, que atua no setor de tecnologia e suporte ao cliente.

Além disso, a empresa mantém a previsão de preencher mais 800 vagas ao longo da primeira semana de janeiro.

A organização italiana, que atua no setor de Business Process Outsourcing (BPO), utiliza a estrutura do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) para operacionalizar o volume massivo de contratações.

Assim, o movimento também parte de uma articulação do Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Trabalho (SET) e da Secretaria Municipal da Juventude.

O cargo principal em oferta é o de operador de teleatendimento, função que exige ensino médio completo e conhecimentos básicos de ferramentas digitais.

Fluxo de contratações e perfil técnico

A primeira fase do processo seletivo, denominada "Viradão do Emprego", concentrou os atendimentos no Cuca José Walter para agilizar a triagem de documentos e entrevistas, nos dias 23, 29 e 30 de dezembro.

Segundo o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, o esforço concentrado permitiu conectar o trabalhador às oportunidades reais de inserção produtiva e renda.

“Nossa missão é garantir que as oportunidades cheguem de forma rápida e eficiente a quem mais precisa. O sucesso do Viradão de Emprego demonstra que, unindo esforços entre o estado e o setor privado, conseguimos impulsionar a economia local e oferecer dignidade através do emprego formal logo nos primeiros dias do ano”, explica.

O presidente do IDT, Raimundo Ângelo, ressalta que o preenchimento das oportunidades remanescentes depende da compatibilidade técnica dos candidatos. Embora o setor de teleatendimento seja conhecido pela alta rotatividade, o volume atual de vagas é impulsionado por novos contratos firmados pela multinacional, e não apenas pela substituição de pessoal.

“É uma alegria imensa para nós começar o ano vendo o fruto positivo de um trabalho que é desenvolvido obstinadamente pelas nossas equipes e parceiros, com o apoio do governo do Ceará, para que cada vez mais trabalhadores tenham acesso a uma vida melhor e mais digna”, celebra.

Requisitos para os candidatos

Os interessados nas vagas preenchidas precisaram comprovar o ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. Não foi exigida experiência prévia em todas as funções, uma vez que a empresa oferece treinamentos após a contratação. Os benefícios informados incluem “salário compatível com a categoria de teleatendimento, auxílio-transporte e planos de saúde e odontológico”.

Para as novas vagas prometidas para janeiro, os requisitos devem se repetir, mas ainda não foram confirmados. A multinacional AlmavivA, com sede em Roma, é uma das principais empregadoras do setor de serviços no Ceará. A escolha do estado para este ciclo de expansão está fundamentada na disponibilidade de mão de obra e na infraestrutura local de telecomunicações.

