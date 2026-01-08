Multinacional italiana abrirá mais 800 vagas no Ceará

Multinacional italiana seleciona 250 candidatos no Ceará e abrirá mais 800 vagasA empresa italiana AlmavivA Experience já contou com a chegada dos profissionais e promete que as novas vagas serão abertas ainda nos primeiros quinze dias de janeiro
O mercado de trabalho em Fortaleza, no Ceará, iniciou o ano de 2026 com a formalização de 250 novos contratos de serviço pela multinacional italiana AlmavivA Experience, que atua no setor de tecnologia e suporte ao cliente.
Além disso, a empresa mantém a previsão de preencher mais 800 vagas ao longo da primeira semana de janeiro.
A organização italiana, que atua no setor de Business Process Outsourcing (BPO), utiliza a estrutura do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) para operacionalizar o volume massivo de contratações.
Assim, o movimento também parte de uma articulação do Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Trabalho (SET) e da Secretaria Municipal da Juventude.
O cargo principal em oferta é o de operador de teleatendimento, função que exige ensino médio completo e conhecimentos básicos de ferramentas digitais.
Fluxo de contratações e perfil técnico
A primeira fase do processo seletivo, denominada "Viradão do Emprego", concentrou os atendimentos no Cuca José Walter para agilizar a triagem de documentos e entrevistas, nos dias 23, 29 e 30 de dezembro.
Segundo o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, o esforço concentrado permitiu conectar o trabalhador às oportunidades reais de inserção produtiva e renda.
“Nossa missão é garantir que as oportunidades cheguem de forma rápida e eficiente a quem mais precisa. O sucesso do Viradão de Emprego demonstra que, unindo esforços entre o estado e o setor privado, conseguimos impulsionar a economia local e oferecer dignidade através do emprego formal logo nos primeiros dias do ano”, explica.
O presidente do IDT, Raimundo Ângelo, ressalta que o preenchimento das oportunidades remanescentes depende da compatibilidade técnica dos candidatos. Embora o setor de teleatendimento seja conhecido pela alta rotatividade, o volume atual de vagas é impulsionado por novos contratos firmados pela multinacional, e não apenas pela substituição de pessoal.
“É uma alegria imensa para nós começar o ano vendo o fruto positivo de um trabalho que é desenvolvido obstinadamente pelas nossas equipes e parceiros, com o apoio do governo do Ceará, para que cada vez mais trabalhadores tenham acesso a uma vida melhor e mais digna”, celebra.
Requisitos para os candidatos
Os interessados nas vagas preenchidas precisaram comprovar o ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. Não foi exigida experiência prévia em todas as funções, uma vez que a empresa oferece treinamentos após a contratação. Os benefícios informados incluem “salário compatível com a categoria de teleatendimento, auxílio-transporte e planos de saúde e odontológico”.
Para as novas vagas prometidas para janeiro, os requisitos devem se repetir, mas ainda não foram confirmados. A multinacional AlmavivA, com sede em Roma, é uma das principais empregadoras do setor de serviços no Ceará. A escolha do estado para este ciclo de expansão está fundamentada na disponibilidade de mão de obra e na infraestrutura local de telecomunicações.