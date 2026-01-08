Materiais desaceleram inflação da construção no IGP-DI de dezembro, revela FGV

A alta menos intensa no custo do material de construção desacelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,27% em novembro para uma elevação de 0,21% em dezembro.