Indústria opera 2,4% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, diz IBGE

A indústria brasileira chegou a novembro operando 2,4% acima do patamar de fevereiro de 2020: 11 das 25 atividades investigadas estão operando em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em novembro, os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de outros equipamentos de transporte (26,9%), produtos do fumo (23,1%), máquinas e equipamentos (16,3%) e indústrias extrativas (11,7%).