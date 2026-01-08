Indústria de transformação cresce 0,2% em novembro ante outubro, afirma IBGE

A indústria de transformação registrou alta de 0,2% em novembro ante outubro. Já as indústrias extrativas recuaram 2,6%. Na média global, a produção industrial teve estabilidade (0,0%) em novembro na comparação com o mês anterior.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quinta-feira, 8.