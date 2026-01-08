IGP-DI de dezembro sobe 0,10% e fecha 2025 com queda de 1,20%, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,10% em dezembro, após uma elevação de 0,01% em novembro, divulgou nesta quinta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado do indicador ficou dentro do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam desde uma queda de 0,10% a alta de 0,20%, com mediana positiva de 0,02%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou um recuo de 1,20% no ano de 2025. As previsões iam de redução de 1,40% a 0,01%, com mediana negativa de 1,25%. A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) avançou 0,03% em dezembro, ante recuo de 0,11% em novembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,28% em dezembro, ante alta também de 0,28% em novembro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) desacelerou para 0,21% em dezembro, após aumento de 0,27% em novembro. O período de coleta de preços para o índice de dezembro foi do dia 1º ao dia 31 do mês. Núcleo do IPC-DI