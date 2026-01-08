GM assume outro encargo relacionado a veículos elétricos; ação cai em NY

A General Motors anunciou US$ 6 bilhões em encargos relacionados a ativos e programas de veículos elétricos (EV), incluindo US$ 1,8 bilhão em encargos não monetários. A GM está essencialmente baixando ativos que já existem nos livros, e US$ 4,2 bilhões em liquidações em dinheiro, refletindo volumes inferiores aos contratados com fornecedores.

"Com o término de certos incentivos fiscais para consumidores e a redução na rigidez das regulamentações de emissões, a demanda dos consumidores por EVs na América do Norte começou a desacelerar em 2025", disse a empresa em um documento regulatório. Como resultado, ela moveu-se para reduzir a capacidade, o que exigiu mudanças.